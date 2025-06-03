- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 641
- Час на прочитання
- 2 хв
Сухаревський прокоментував своє звільнення: "Бачення розходиться з керівництвом"
Полковник назвав своє рішення кроком на тлі розбіжностей із керівництвом щодо подальшого розвитку Сил безпілотних систем.
Полковник Вадим «Борсук» Сухаревський прокоментував звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем (СБС), вказавши, що ухвалив «чесне і професійне» рішення.
Про це йдеться на каналі Сил безпілотних систем Збройних Сил України.
«Минув майже рік із моменту створення Сил Безпілотних Систем України — окремого роду сил, який ми формували в умовах повномасштабної війни у максимально стислий термін та в обставинах, що вимагали ухвалення швидких, асиметричних рішень. Разом із побратимами ми пройшли шлях від ідеї до ефективних Сил Безпілотних Систем, які щодня наближають перемогу», — написав Сухаревський.
Він розповів, що команду СБС збирали за покликом.
«Людей, які вірили в ідею так само, як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце. Я вдячний кожному, хто став частиною цього шляху — саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя», — додав він.
Сухаревський назвав причину звільнення
Водночас на цьому етапі, зазначив полковник, бачення щодо подальшого розвитку СБС розійшлися з керівництвом.
«Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі», — сказав він.
Вожночас полковник назвав особисту мету.
«Перемога. І я вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни — і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно. Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Збройних Сил України. Як людина — залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду», — сказав полковник Вадим «Борсук» Сухаревський.
Нагадаємо, тепер Сили безпілотних систем очолить Роберт «Мадяр» Бровді, а Сухаревський став заступником командувача оперативного командування «Схід». Про це стало відомо після того, як президент України Володимир Зеленський замінив частину військового командування своїми указами від 3 червня.
Раніше стало відомо генерал Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.