Сухаревський прокоментував своє звільнення: "Бачення розходиться з керівництвом"

Полковник Вадим Сухаревський / © Facebook/Міністерство оборони України

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Полковник Вадим «Борсук» Сухаревський прокоментував звільнення з посади командувача Сил безпілотних систем (СБС), вказавши, що ухвалив «чесне і професійне» рішення.

Про це йдеться на каналі Сил безпілотних систем Збройних Сил України.

«Минув майже рік із моменту створення Сил Безпілотних Систем України — окремого роду сил, який ми формували в умовах повномасштабної війни у максимально стислий термін та в обставинах, що вимагали ухвалення швидких, асиметричних рішень. Разом із побратимами ми пройшли шлях від ідеї до ефективних Сил Безпілотних Систем, які щодня наближають перемогу», — написав Сухаревський.

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Він розповів, що команду СБС збирали за покликом.

«Людей, які вірили в ідею так само, як і я, які вкладали в СБС не лише знання, досвід і час, а й своє серце. Я вдячний кожному, хто став частиною цього шляху — саме завдяки вам СБС має бойовий сенс і людське обличчя», — додав він.

Сухаревський назвав причину звільнення

Водночас на цьому етапі, зазначив полковник, бачення щодо подальшого розвитку СБС розійшлися з керівництвом.

«Вважаю чесним і професійним рішенням у цій ситуації завершити свою каденцію на посаді командувача СБС. Залишаю посаду з глибокою вірою в кожного, хто продовжує нести цю ідею далі», — сказав він.

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Вожночас полковник назвав особисту мету.

«Перемога. І я вірю, що СБС, як інноваційна бойова структура, має всі передумови стати системою, що формує нову парадигму війни — і для України, і для світу. Фундамент закладено правильно. Як воїн і офіцер, я залишаюсь у строю та продовжую службу в лавах Збройних Сил України. Як людина — залишаюсь відданим ідеї, що більша за будь-яку посаду», — сказав полковник Вадим «Борсук» Сухаревський.

Нагадаємо, тепер Сили безпілотних систем очолить Роберт «Мадяр» Бровді, а Сухаревський став заступником командувача оперативного командування «Схід». Про це стало відомо після того, як президент України Володимир Зеленський замінив частину військового командування своїми указами від 3 червня.

Раніше стало відомо генерал Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ.

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