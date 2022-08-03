Цифра приголомшує: у Forbes підрахували, на яку суму ППО збила російських ракет за вчорашній вечір

ППО України за вечір 2 серпня збила російських ракет на $91 млн (понад 3 млрд. грн.)
Увечері 2 серпня російські військові запустили по Україні 8 крилатих ракет типу Х-101 (Х-555).
Про це пише Forbes.
Як зазначається, 2 серпня Росія атакувала Україну ракетами з району Каспійського моря, для цього вона застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім з восьми ракет успішно збила ППО. Одне влучення зафіксували у Львівській області.
"Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, і одна збита винищувачем авіації Повітряних сил", – йдеться у повідомленні.
Своєю чергою, в видання підрахували, скільки коштувало росіянам таке бомбардування України. У підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:
- Х-101 - $13 млн;
- "Калібр" - $6,5 млн;
- "Іскандер" - $3 млн;
- "Онікс" - $1,25 млн;
- Х-22 - $1 млн;
- "Точка-У" - $0,3 млн
Нагадаємо, Росія тримає сім носіїв ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях.
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