Цифра приголомшує: у Forbes підрахували, на яку суму ППО збила російських ракет за вчорашній вечір

ППО України за вечір 2 серпня збила російських ракет на $91 млн (понад 3 млрд. грн.)

Увечері 2 серпня російські військові запустили по Україні 8 крилатих ракет типу Х-101 (Х-555).

Про це пише Forbes.

Як зазначається, 2 серпня Росія атакувала Україну ракетами з району Каспійського моря, для цього вона застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім з восьми ракет успішно збила ППО. Одне влучення зафіксували у Львівській області.

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"Сім із восьми ракет було збито протиповітряною обороною Повітряних сил ЗСУ. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська, і одна збита винищувачем авіації Повітряних сил", – йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, в видання підрахували, скільки коштувало росіянам таке бомбардування України. У підрахунку вартості російських ракет Forbes використовував такі оцінки:

Х-101 - $13 млн;

"Калібр" - $6,5 млн;

"Іскандер" - $3 млн;

"Онікс" - $1,25 млн;

Х-22 - $1 млн;

"Точка-У" - $0,3 млн

Нагадаємо, Росія тримає сім носіїв ракет "Калібр" у Чорному та Середземному морях.

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