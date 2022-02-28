Сумчани у найскладніші часи війни демонструють неймовірну силу духу і зупиняють техніку голіруч

Сумська область зараз під постійною небезпекою, але знаходять сили давати бій, що змушує ворога тікати.

Зранку у Сумській військовій адміністрації повідомили добрі новини - ЗСУ знищили позиції ворожих «Градів», що стояли навколо міста, і звечора та цілу ніч тримали у тривозі мешканців Сум. Поліція разом з теробороною затримали 9 російських солдатів.

Про це повідомили в ТСН.

Охтирку закидують вакуумними бомбами. Це зброя масового ураження, заборонена Женевською конвенцією. Опівдні одна така поцілила у нафтобазу, вона палає. І як тепер уже встановили – такими трьома вакуумними бомбами позавчора знищили військову частину. Фахівці знайшли на місцях розривів їхні рештки. На відео видно, які гігантські вирви вона лишає по собі.

В Охтирці і досі розбирають завали та дістають звідти тіла загиблих. Понад 30 наших поранених військових та двох журналістів з Данії з Охтирської лікарні евакуювали до Полтави, де їм надають необхідну медичну допомогу. В Охтирці та інших містах по області дуже багато загиблих російських окупантів, наразі їх збирають, складують біля моргів. Бо в самих моргах місця немає, адже трупів дуже багато. Нині шукають можливість, щоб доправити до області якийсь великий рефрижератор, і туди їх вантажити, щоб потім «Червоний хрест» вивіз їх до Росії.

На дорогах, на полях дуже багато покинутої ворожої техніки – окупанти викочують пальне, кидають танки і БТРи, й пішки тікають біля кордону. Наразі у містах Сумщини ворога немає, але на трасах дуже небезпечно. Під Охтиркою ворожа ДРГ на БТРі розстріляла цивільних у машині, а автівку забрали. Вчора також під Охтиркою російські танки обстріляли автобус із цивільними. Швидкі допомоги не підпускали.

У Сумах напередодні в районі аеропорту розстріляли машину, де їхала мати з немовлям на руках та двома підлітками, жінка померла від пострілу в голову.

Тому просять людей не виїжджати і не пересуватись між населеними пунктами.

Яка ситуація у Харкові та Сумах

Ну, і в ці дні сумчани демонструють просто неймовірну силу духу, патріотизму, зупиняють ворожі БТРи й танки голіруч, підривають ворожі блок-пости, техніку, бензовози. Смілива жінка відмовилася показувати свій паспорт оккупантам на блок-посту. Жінка протистоїть трьом озброєним на БТРі, не боїться, бо на своїй землі, відкрито називає їх терористами.

З’явилось відео, яке відзняли селяни під Конотопом. Колона російських солдат, кинувши військову техніку, вже пішки йде у бік кордону Росії, очевидно, не бажаючи більше воювати.

А ось історія про двох залізничників, які хитрістю завели в пастку та роззброїли російських окупантів на БТРі на станції Суми-Товарна. Коли росіяни запитали, як їм проїхати, вказали шлях у глухий кут, а вже там солдатів скрутили, а інших змусили тікати. Такі справжні сумські партизани. Країну, де є такі люди, не перемогти!