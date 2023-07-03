Суми були атаковані 4 дронами: влада заявила про багато поранених (фото)

Російські окупанти 3 липня атакували Суми чотирма безпілотниками Shahed 136, внаслідок чого загинули людина, ще 16 – зазнали поранень.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Станом на 10:49 зафіксовано 4 прильоти БПЛА типу "Shahed 136" по центру м. Суми Сумської області. Внаслідок влучання пошкоджено адміністративну будівлю та 2 багатоквартирних житлових будинки", – йдеться в заяві обласної адміністрації.

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Там зауважили, що станом на 13:00 відомо про одного загиблого та 16 поранених внаслідок російської атаки. Постраждалим надали допомогу.

У Сумах тривають роботи з евакуації та ліквідації наслідків пожежі.

"Постраждалому населенню надано місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Надається медична та психологічна допомога", – запевнили в ОВА.

Внаслідок атаки дронами по Сумах поранені 16 людей / Фото: Сумська ОВА

Внаслідок атаки дронами по Сумах поранені 16 людей / Фото: Сумська ОВА

Удари безпілотниками по Сумах: що відомо

Вдень 3 липня російські загарбники атакували Суми кількома дронами-камікадзе іранського виробництва. Внаслідок ударів спершу було відомо про пошкодження одного житлового п’ятиповерхового будинку.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про одного загиблого внаслідок російської атаки по Сумах.