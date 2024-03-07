Суми — під авіаційно-ракетним ударом: в ОВА повідомили про попередні наслідки

Сьогодні, 7 березня, ворог завдав авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

На місці працюють всі необхідні служби, тож наслідки атаки росіян ще уточнюються.

В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.

Нагадаємо,по Одещині російська армія випустила ракету 7 березня. Повітряна ціль втратила бойову спроможність над морем.

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