Суми — під авіаційно-ракетним ударом: в ОВА повідомили про попередні наслідки

Сирени в регіоні залунали о 14:36.
Сьогодні, 7 березня, ворог завдав авіаційно-ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомили в Сумській ОВА.
На місці працюють всі необхідні служби, тож наслідки атаки росіян ще уточнюються.
В ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях.
Нагадаємо,по Одещині російська армія випустила ракету 7 березня. Повітряна ціль втратила бойову спроможність над морем.
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