Сумна доля флагмана Чорноморського флоту РФ: рухається на буксирі (супутникове фото)

Фрегат "Адмірал Макаров" у жовтні минулого року був об’єктом однієї з перших атак українських надводних дронів.

На супутниковому знімку Planet.com, зробленому вранці 15 вересня, зафіксовано російський фрегат "Адмірал Макаров", який рухається за допомогою двох буксирів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” у своєму Telegram-каналі.

Судно, яке після потоплення крейсера “Москви” називають флагманом Чорноморського флоту РФ, перебувало у гавані Севастополя.

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Відомо, що цей фрегат, споряджений ракетами “Калібр”, неодноразово виходив у море, за повідомленнями російських пропагандистів. Нещодавно росіяни повідомляли, що "Адмірал Макаров" отримав камуфляжне забарвлення носової і кормової частин.

Причини буксирування російського військового корабля наразі невідомі.

Раніше, 29 жовтня 2022 року, був об’єктом однієї з перших атак українських надводних дронів. Однак, достовірної інформації про серйозні пошкодження судна тоді не було.

Нагадаємо, у Мережі також з'явилося фото буксирування малого російського ракетного корабля на повітряній подушці проєкту 1239 "Самум", який був атакований експериментальним дроном СБУ "Морський малюк" у Чорному морі.

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