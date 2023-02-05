Сумний терорист Гіркін засумнівався у "розгромі України" і дав пораду Кремлю (відео)

Російський “військовий експерт” вважає, що без додаткової мобілізації не варто розпочинати новий повномасштабний наступ на Україну.

Засуджений судом у Гаазі до довічного ув’язнення російський терорист Ігор Гіркін на псевдо “Стрєлков” заявив, що без нової хвилі мобілізації в РФ “розгромити Україну ми не зможемо”.

Відповідне відео із коментарями Гіркіна опубліковане в соцмережах.

Із сумним виглядом російський терорист нарікав на “чергове болото”, в яке влізла Росія і невідомо чого чекає.

“Як і в 2014 році наша влада зробила кроки, чекала від них зовсім іншого результату, а коли результат виявився сумний, то вони застигли й чекають”, - покритикував Гіркін керівництво РФ.

Водночас він назвав правильним кроком проведення часткової мобілізації, яку було оголошено Путіним у вересні 2022 року.

“Восени були зроблені кроки, щоб не зазнати швидкої поразки, щоб досягти паритету в людях на фронті. Як тільки цей паритет виник, одразу ж все поставили на гальма в надії, що все якось само собою вирішиться", - заявив Гіркін.

Без додаткової мобілізації, за його словами, "краще не робити" нової спроби великого наступу. Тому що він "може вийти навіть гіршим", ніж перший.

Гіркін понарікав на вихваляння російської пропаганди про те, що "Україна ось-ось впаде, ніяких нових мобілізацій не знадобиться, переведення промисловості на військові рейки не знадобиться".

"Цього, звичайно ж, не буде. Поле бою не ізольоване, українська армія маневрує резервами, ЗСУ не контратакують, але якщо йдуть в контратаку, то це якісь ділянки, а наші весь час наступають - це треба вийти й добігти до позицій противника", – пояснив терорист.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги визнав винними у вбивстві пасажирів та екіпажу літака рейсу МН17, а також у діях, що призвели до падіння літака у 2014 році на Донбасі, трьох обвинувачених — громадян РФ Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та українця Леоніда Харченка.

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