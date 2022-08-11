Сумщина – найбільш замінована зі звільнених територій України: мінами всипана вся прикордонна смуга у 20 км

Сумська область залишається найбільш замінованою з деокупованих територій України. Повністю замінованою та небезпечною є 20-кілометрова смуга вздовж держкордону.
Загалом Сумська область має понад 500 км кордону з ворогом.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.
"Сумщина найбільше з деокупованих територій залишається замінованою – понад 47% її території було заміновано. Зараз це острівці, які ще залишаються небезпечними, є велика лісиста місцевість, куди не можна заходити. І також 20-кілометрова відстань від державного кордону повністю залишається замінованою", – розповів голова МВС.
Усе тому, що надзвичайники навіть не можуть підійти на деякі прикордонні території. Адже по Сумщині окупанти можуть випускати за день сотні мін.
Нагадаємо, через загрозу вторгнення з території Білорусі було здійснено мінування прикордонних територій Волині.
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