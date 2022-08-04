Сумщина під артилерійським вогнем окупантів: які наслідки приніс "рускій мір"

Понад півсотні снарядів за добу прилетіло в села, на вулиці та на подвір’я мирних жителів Сумщини.

Під артилерійським вогнем опинилися три прикордонні громади на Сумщині. Найбільше дісталося Кранопільській – цього разу окупанти гатили прицільно по житловому масиву.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. 19:30.

Ані дня без вибухів – Краснопілля – вкотре під ворожим вогнем. Цього разу росіяни атакували селище із самохідної артилерії. Прилетіло вісім 122-міліметрових снарядів.

“Перший вибух було дуже чутно, потім було декілька вибухів - я їх не рахувала, їх було дуже чутно, але ми були в безпеці”, - каже місцева мешканка Тетяна Клочкова.

Що їхній будинок лишився без вікон – побачили вже коли з дитиною вийшли з підвалу. На своєму подвір’ї зібрали цілу купу осколків, щоби малеча не поранила ноги. Посеред двору – вирва від потрапляння снаряду. Саме від нього й постраждали три приватні будинки.

Коли почався обстріл – діти були в хаті самі. Пан Олексій із дружиною саме виїхав у магазині. Каже, дуже нервував.

“Подзвонили їм: кажуть, що вже були в погребі. Вікна вже повилітали, у хаті стовп пилі”, - згадує Олексій.

За весь час від артобстрілів та авіанальотів у громаді пошкоджено 160 приватних будинків. Половина жителів – виїхали, інші – лишилися, бо мають городи та худобу.

Удосвіта окупанти знову почали обстрілювати громаду з мінометів. Крім Краснопільської під ворожим вогнем опинилися сільські вулиці, подвір’я, приватні будинки та господарства ще у двох громадах – Шалигінській та Новослобідській, зайнялися пожежі.

Та попри щоденний вогневий терор рашистів, полишати свої домівки жителі не хочуть. Тож укріплюють погреби та укриття. Тим часом прикордонники разом з іншими силами оборони зміцнюють свої позиції та фортифікаційні укріплення уздовж усієї ділянки кордону з країною-агресором. На щоденні обстріли – теж відповідають і дають гідну відсіч ворогу.

Нагадаємо, що на Львівщині "волонтери" організували схему завезення пікапів нібито для ЗСУ.

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