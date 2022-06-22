Сумщина протягом дня була під ворожим вогнем: окупанти обстрілювали регіон з різних видів зброї, зафіксовано 80 прильотів

Протягом дня 22 червня російські військові обстрілювали Сумську область з різних видів зброї.

За день зафіксували понад 80 "прильотів" з артилерії.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько 9 ранку росіяни зі своєї сторони відкрили вогонь з автоматів у сторону території Юнаківської громади. В той же час, з 9 до 10 ранку, був обстріл Білопільської громади. Вороги обстріляли села Старі Вирки та Атинське. Знову пошкодили приміщення Атинського психоневрологічного інтернату, місцеву ферму, водонапірну башню. Потрощена сільськогосподарська техніка, поранено дві тварини.Серед людей, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у його повдіомленні.

Він додав, опівдні ворог з мінометів обстріляв Глухівську громаду. О 14:30 на Великописарівську громаду з безпілотника росіяни скинули вибуховий пристрій. Одразу за цим відкрили мінометний вогонь. На жаль, внаслідок атаки загинула людина.



"Близько 15 години ворог відкрив вогонь з мінометів та автоматичної зброї. Били по Хотінській громаді. Близько 16:30 по цій же території почався обстріл з реактивної артилерії.Після 17 години росіяни відкрили вогонь з реактивної артилерії по території Шалигинської громади. 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Близько 18 ворожий безпілотник знову скинув вибухівку на територію Глухівської громади. Постраждалих немає", - зауважив він.

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Майже о 21 на території Охтирського району на ворожій міні підірвалася автівка поліцейських, які патрулювали територію. Двоє поранених.

Нагадаємо, у Сумській області розпочинають відновлювати Охтирську ТЕЦ після атак ворога. За словами голови Сумської ОВА, вже залучено кошти на реалізацію двох етапів проєкту для відновлення теплопостачання у місті.

Втрати ворога на 22 червня: за добу в землю полягли 130 рашистів

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