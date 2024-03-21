Сумщина: росіяни потужно гатять по громадах з усіх видів зброї

П'ять авіаударів та 12 обстрілів Сумської області здійснили військові РФ вночі та зранку 21 березня. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Білопільська громада: армія РФ била з РСЗВ (12 вибухів).

армія РФ била з РСЗВ (12 вибухів). Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (58 вибухів), обстріл з гранатомету (10 вибухів) та авіаудари - скид з літаків тактичної авіації КАБ (5 вибухів).

здійснено мінометні обстріли (58 вибухів), обстріл з гранатомету (10 вибухів) та авіаудари - скид з літаків тактичної авіації КАБ (5 вибухів). Середино-Будська громада: дві міни скинула російська армія на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи).

дві міни скинула російська армія на територію громади. Також був артобстріл (4 вибухи). Хотінська громад а: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

а: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів). Краснопільська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Нагадаємо, російські війська фактично щодня обстрілюють населені пункти Сумщини з різних видів озброєння.

Напередодні очільник ОВА Володимир Артюх в ефірі "Радіо Свобода" розповів про можливі загрози.

"Ми знаємо сьогодні дані, які нам дають змогу сказати, що великої переваги щодо наших Збройних Сил, які б давали змогу сказати, що є такі можливі дії ворога... я б так не оцінював. Знаючи і наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону — це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі", — сказав Артюх.

Також 22 населені пункти вже перебувають без місцевих жителів. Вони виїхали до безпечних місць, а контроль над ними повноцінно передали бійцям ЗСУ.

❗️На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ ВСЕ НАГАДУЄ БАХМУТ: росіяни стирають Сумщину з лиця землі! Сотні прильотів і бомб!"

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