Сумщина у вогні: окупанти випустили понад 220 снарядів та мін, поранивши людей і тварин (фото)

Російські війська протягом 27 серпня обстріляли прикордоння Сумської області з боку РФ, випустивши понад 220 снарядів та мін.

Внаслідок ворожих обстрілів поранено двох людей та худобу.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Так, під обстрілом опинилися території Хотінської, Миропільської, Білопільської, Краснопільської громад Сумського району; Зноб-Новгородської громади Шосткинського району; Новослобідської громади Конотопського району.

"У результаті обстрілу Новослобідської громади поранено двох людей – це члени однієї родини, міна прилетіла прямо в їх будинок. Пошкоджені в селі також приватні будинки та господарчі споруди. Поранено худобу", – йдеться в заяві Живицького.

Окрім того, внаслідок обстрілу одного із сіл Білопільської громади пошкоджена вся інфраструктура населеного пункту. Туди прилетіли близько 50 мін і спалахнули пожежі у будівлях училища, школи, дитсадка та пошти. Також пошкоджені приватні будинки. За попередніми даними, постраждалих нема.

Нагадаємо, цього ж дня російські війська обстріляли населені пункти Харківської області з РСЗВ, вбивши жінку та поранивши чоловіка.

Прикордонне село на Житомирщині, що постраждало від обстрілів окупантів, готується до зими

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