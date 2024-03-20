Сумщина: за останню добу зафіксовано 65 "прильотів", 22 населені пункти вже без людей

Вночі та зранку, 20 березня, росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 65 вибухів.

Унаслідок обстрілів Великописарівської громади загинула людина.

Про це пресслужба Сумської ОВА повідомляє в Telegram.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади.

Що відомо про ситуацію на Сумщині

Російські окупанти останнім часом значно збільшили кількість обстрілів прикордонної Сумської області. Від цього страждають як позиції українських військових, так і мирні жителі.

Очільник ОВА Володимир Артюх в ефірі "Радіо Свобода" розповів про можливі загрози.

"Ми знаємо сьогодні дані, які нам дають змогу сказати, що великої переваги щодо наших Збройних Сил, які б давали змогу сказати, що є такі можливі дії ворога... я б так не оцінював. Знаючи і наші сили, і знаючи сили ворога, тому сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону — це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі", — сказав Артюх.

Також 22 населені пункти вже перебувають без місцевих жителів. Вони виїхали до безпечних місць, а контроль над ними повноцінно передали бійцям ЗСУ.

"Я думаю, найближчі добу-дві ми їх звідти евакуюємо. В інших населених пунктах менш загрозлива ситуація", — додав Артюх.

❗️На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЦЕ ВСЕ НАГАДУЄ БАХМУТ: росіяни стирають Сумщину з лиця землі! Сотні прильотів і бомб!"

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