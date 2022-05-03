Сумщину двічі обстріляли з території Росії - Держприкордонслужба

Ввечері 3 травня окупанти з території Російської Федерації обстріляли Сумську область.

Українські прикордонники зафіксували два обстріли Сумщини, які російські загарбники здійснили ввечері, 3 травня, з території Російської Федерації.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

"Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та міномети. Після 18 години на околиці одного з селищ Шосткинського району прикордоники зафіксували розриви 8 ракет, випущених з російської території ракетними системами залпового вогню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 3 травня у Львові пролунала низка вибухів і виникли перебої з електропостачанням. Місцева влада повідомила про ракетні удари.

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