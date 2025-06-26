Ситуація на Сумщині: чи зможе прорватися 53-тисячне угруповання росіян

Сумська область / © Новинарня

Сумський напрямок залишається одним з найгарячіших на фронті.

ЗСУ звільнили Андріївку, проте російські війська продовжують спроби прориву.

Попри заяви головнокомандувача ЗСУ про стабілізацію, ситуація залишається напруженою — ворог діє малими штурмовими групами, а на деяких ділянках бракує належних фортифікацій.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Після атак росіян Україна відбила низку населених пунктів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська відбили Андріївку, просунулися в Юнаківці та контролюють близько 90 км² Курської області РФ — це превентивні дії проти можливого наступу.

Він повідомляв, що ворога зупинили біля Кіндратівки, Яблунівки та Юнаківки.

За його словами, ситуація на Сумщині стабільна: лінія фронту виходить до кордону і частково заходить до РФ.

Зі свого боку аналітики DeepState 22 червня повідомили, що українським військовим вдалося зупинити подальше просування ворога до таких ключових населених пунктів, як Хотінь і Писарівка.

Просування на Сумщині зупинено

Станом на 26 червня 2025 року ЗСУ, за словами Сирського, зупинили просування російських військ у прикордонних районах Сумської області.

«Просування російських військ у прикордонні Сумщини зупинено», — заявив головком ЗСУ.

Сирський наголосив, що Українські війська успішно стабілізували ситуацію на Сумщині, зірвавши плани російського «літнього наступу».

Він зазначив, що українські підрозділи переходять до тактики активної оборони, поступово звільняючи прикордонні території.

Тим часом речник ДПСУ Андрій Демченко повідомляє, що станом на 26 червня на Сумщині, зокрема в районах Хотінської та Юнаківської громад, тривають спроби прориву російських диверсійно-штурмових груп. За його словами, ворог діє невеликими групами, намагаючись прорвати український кордон. Хоча кількість таких спроб останнім часом зменшилася, загроза залишається актуальною.

«Протяжність кордону з Росією в межах Сумщини — це близько 550 км, і лише на такому невеличкому відтинку ворог продовжує застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп — це в межах Хотінської та Юнаківської громад», — сказав Демченко.

Він також зазначив, що ворог став рідше використовувати техніку, зокрема квадроцикли, бронемашини і мототранспорт.

Про стабілізацію говорити зарано

Командир відділення 24-го штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Бунятов «Осман» зазначає, що окупанти знають про слабкі місця одного з підрозділів ЗСУ, який нещодавно зайшов на Сумський напрямок, і користуються цим.

За словами «Османа», росіяни періодично страчують полонених з цієї бригади та мають певне просування в зоні відповідальності цього підрозділу.

Своєю чергою військовий кореспондент Богдан Мірошников вважає, що про стабілізацію на Сумщині говорити зарано. Він заявляє, що окупанти продовжують тактичне просування в районах Юнаківки, Яблунівки, Новомихайлівки, Андріївки та Варачиного.

Мірошников скептично ставиться до заяв про «зупинення ворога», зауважуючи, що такі твердження часто розходяться з реальністю.

«Спочатку говорять, що ситуація стабілізована, ворог зупинений. А через тиждень „зупинений ворог“ раптово просунеться на 3–5 км. І що далі? Теж буде „зупинений?“ — зазначив кореспондент.

Він підкреслив, що сповільнення наступу — ще не його кінець, і ситуація на фронті потребує правдивого висвітлення.

Куди поділися фортифікації на Сумщині

Що стосується фортифікацій на Сумщині, то звіти DeepState свідчать про критичну розбіжність у якості інженерної підготовки на різних напрямках.

Там зазначають, що під Юнаківкою (Сумщина) невстановлені загородження лежать від початку зими, залишаючи бійців лише з неякісними окопами, вразливими для дронів.

На противагу Костянтинівка демонструє ефективність своєчасної підготовки: протитанкові рови, «єгозі» та мінні поля зупинили ворожу техніку.

DeepState зазначає, що ключова проблема — нестача особового складу для утримання споруд. Втрачені позиції з інженерними загородженнями стають стратегічними плацдармами для ворога.

Окрім того, там зазначили, що оборонних споруд у прикордонних районах Сумщини немає.

Своєю чергою політолог Володимир Бобиренко в етері «Еспресо» зазначив, що фортифікаційні споруди на Сумщині будувалися протягом усього 2024 року, на що були витрачені значні кошти.

Проте, за його словами, військові скаржаться на неефективність фортифікацій. Частина споруд не придатна для ведення бойових дій, а деякі опорні пункти на вигляд як легкі цілі для російської авіації.

Зі свого боку керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що цим питанням мають зайнятися правоохоронці. Він пояснив, що фортифікації не завжди можна будувати безпосередньо на кордоні через постійні обстріли та дрони.

Оборонні лінії мають враховувати рельєф і відповідати військовим нормам, але на деяких ділянках будівництво неможливе через високий ризик втрат.

Коваленко наголосив, що детальні пояснення можуть надати лише військові інженери, які знають специфіку кожної ділянки фронту.

Спроби Росії просунутися вглиб області

Військовий аналітик Іван Киричевський з Defense Express констатував провальні спроби російських військ просунутися вглиб Сумської області. Він наголосив, що попри залучення 53-тисячного угруповання, окупантам не вистачило сил для прориву української оборони.

«Динаміка подій у Сумській області виявилася передбачуваною, причому в оптимістично стриманому ключі. Оскільки цього російського угруповання у 53 тис. осіб, яке противник залучив в операції на Сумщині, виявилося недостатньо для просування в глибину нашої території на цьому напрямку. А підсилити це угруповання росіянам не було звідки», — зауважив експерт.

За його словами, активні бойові дії на 1200-кілометровому фронті змушують РФ тримати резерви на східному та південному напрямках, а не перекидати їх на Сумщину.

Киричевський підкреслив, що російське командування усвідомлює неможливість реалізації своїх амбітних планів.

«Подібні наміри в окупантів і надалі не зможуть реалізуватися. Хіба що вони свій мобілізаційний ресурс почнуть штампувати на 3D-принтерах або методом брунькування», — сказав аналітик.

За словами експерта, найближчим часом росіяни не зможуть реалізувати свої плани щодо просування на цьому напрямку.

Нагадаємо, окупанти посилили наступ на ділянці фронту, де раніше діяла тактична група «Вугледар». За останні дні їхній натиск значно посилився, що призвело до прориву нашої оборони на кількох напрямках одночасно.

