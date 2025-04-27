Навіщо Путін хоче показати перемоги своєї армії — експерт пояснив вигадку про успіхи РФ на Курщині

Курськ / © ТСН.ua

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На Сумщині, Курщині та Білгородщині воєнно-політичний, а зараз вже і дипломатичний аспект превалює над безпосередньо бойовим. У порівнянні з тим, скільки утримували ЗСУ на Курщині, зрозуміло, що там декілька залишилось населених пунктів, це значно менше, але юридично все ж наші тримають.

Про це в ефірі “Еспресо” сказав засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко

“І хотілось би Путіну, хотілось би Герасимову, будь-хто в російському керівництві, показати, що тут уже повністю витиснули. Це не відповідає дійсності. Це приблизно так само, як не відповідає дійсності, що північнокорейських військових цілих підрозділів, частин не було і не воювали на боці росіян, на тій же Курщині. Тобто брехня там, брехня тут, пропаганда діє, з цієї точки зору нічого нового", — сказав він.

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Ігор Романенко зауважив, що російський диктатор Путін хоче показати перемоги своєї армії, наприклад, захід військ на Сумщину. Ймовірно, він хоче підбивати підсумки своєї “спеціальної воєнної операції”. Але це не означає завершення бойових дій.

"Вони з результатами вагомими хотіли б показати, на це у них пропаганда працює, тому формують, намагаються, буферну зону за на Сумщині, але про ці чотири населені пункти, які чи в сірій зоні, чи частково захоплені ворогом, йдеться уже більше місяця. Подають, що вже, що просуваються на Сумщину. І тут, до речі, треба нагадати, що плани дій на Харківщині і на Сумщині рік тому, рік, звертаю увагу, представники ГУР подали, що у нас з'явились ці плани. І потім вони почали реалізовувати на Харківщині, ми їх там зупинили, а потім, завдяки Курській операції, несподівано для них, це відклалось по Сумщині теж майже на рік", — зазначив він.

Романенко зазначив, що з боку українських військових тоді відбулися дії на випередження.

"І тепер ситуація по Бєлгородщині. Вдалий рейд провели не дуже глибоко, але цього достатньо щоб говорити, що там є наші військові. Це нова область в перемовинах та обмінах”, — каже він.

Росіянам потрібні результати для перемовин. Вони не можуть взяти Покровськ, місяцями йдуть запеклі бої. Теж просуваються місяцями в бік Дніпропетровської області для того, щоб показати, 100 метрів буде, вони будуть казати: "Ми зайшли ще і в Дніпропетровську область".

“Тобто, я хочу цим нагадати, що політичний аспект, дипломатичний, щодо переговорів, він все більше має значення і дії військ намагаються реалізовувати політичні вимоги в цьому сенсі", — додав Ігор Романенко.