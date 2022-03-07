Сумська, Мішина, Денисенко та інші відомі акторки записали молитву за українських воїнів – відео

Також вони створили відео, де зібрали кадри кривавої війни.

Відомі українські акторки записали молитву із благанням захистити наших бійців, які обороняють Україну від нападу солдат РФ.

Так, Ольга Сумська, Ксенія Мішина, Олеся Жураківська, Тоня Хижняк, Наталія Васько, Наталка Денисенко, Тетяна Кравченко та Анна Сагайдачна озвучили молитву до богів різних релігій, а також створили відео, де зібрали кадри кривавої війни.

"Якщо ти існуєш, стань його бронею! Стань захистом над головою. Стань його берцями, що приведуть нас до перемоги над темрявою. Стань його очима, що розпізнають зло і знищать його. Стань серцем, що відчуває всю нашу любов. Якщо ти існуєш, дай йому крила, що не згорають від найяскравішого сонця. Стань полум'ям у його руках, що навіки очистить нас від цього мороку. Господь наш Ісус, Аллах Всемогутній, Ягве, Будда, Крішна, пророк Мухаммед, Джан, Марія Мати Божа. Я знаю, ти існуєш і стоїш зараз пліч-о-пліч із нами. І носиш форму Збройних сил України, і бережеш дітей наших, і фарбуєш світ весь у синьо-жовті кольори. Ти є в кожному з нас. Віримо в тебе, і в нашу перемогу", – йдеться у молитві.

"Боже, бережи наш народ!!!", "Молимося всім народом за нашу землю та наших воїнів", "Правда на нашому боці! І перемога буде за нами", – відреагували юзери в коментарях.

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