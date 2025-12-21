ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Війна
654
"Могли під дронами накривати поляну" – DeepState критикує оборонців Грабовського

DeepState вказали на безвідповідальність оборонців Грабовського, через яку російські війська захопили цивільних і публікують кадри їхнього полону.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Сумська область

Сумська область / © Новинарня

Утримання прикордонної ділянки в селі Грабовське Сумської області відбувалося неналежним чином, що дозволило противнику скористатися ситуацією.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Супутникові знімки з села Грабовське Сумської області / © t.me/DeepStateUA

Супутникові знімки з села Грабовське Сумської області / © t.me/DeepStateUA

“Група, яка мала обороняти позиції, абсолютно безвідповідально ставилася до виконання завдань, надавала табельну зброю місцевим, безпечно поводилася під ворожими дронами та могла "накривати поляну" під їхнім наглядом”, — йдеться у заяві DeepState.

В результаті російські війська змогли захопити людей у полон і публікують кадри цих подій.

Наразі село перебуває у “сірій зоні”. Чи залишить противник його під постійним впливом ударів українських дронів, стане відомо згодом. Експерти наголошують на необхідності аудиту прикордонних ділянок та контролю утримання позицій, щоб уникнути ситуацій із “проривом” ворога “переважаючою кількістю”.

Бекграунд:

У ніч на 20 грудня російські військові зайшли на прикордонну територію Грабовського та вивезли 50 цивільних мешканців. У цей час у районі тривали бойові дії. Загострення безпекової ситуації у Краснопільській громаді Сумщини призвело до підвищеного попиту на евакуацію.

Російські війська незаконно затримали близько 50 мирних жителів. Їх утримували без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а потім примусово вивезли до Росії.

Станом на 21 грудня бої у Грабовському тривають. ЗСУ роблять усе можливе, щоб вибити окупантів з території та повернути контроль над прикордонною ділянкою.

