Сумські підлітки створили онлайн гру з подій на острові Зміїний, в якій використали знамениту фразу

Відома фраза українського захисника з острова Зміїний тепер і у комп’ютерній гри з одноіменною назвою.

Сумські підлітки створили патріотичну міні-гру, де потрібно знищувати солдат-зомбі, які намагаються висадитися на український острів та топити їхні кораблі, йдеться в ТСН.

Нашестя зомбі, що зусібіч підпливають на кораблях та намагаються висадитися на острів, гравці нещадно поливають їх вогнем та закидують «бандерівським смузі». У грі головне – захистити базу, власне, як і 24 лютого на прикордонній заставі острова Зміїний.

Події там та вже відома на весь світ фраза з напрямком руху руського воєнного корабля, надихнули двох сумських підлітків на створення одноіменної гри. «Гра називається «Russian warship go f@ck yourself», - кажуть хлопці.

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14-тирічний Тимур - програміст, 17-тирічний Степан, що нині в Італії –автор модельок фігур. Нині в режимі відеозв’язку хлопці допрацьовують деталі. Головні герої гри - тваринки, що дбають про довкілля, очищають землю від сміття та спалюють непотріб, ним, як неважко здогадатися, і є зомбі-солдати. «Там росіяни з буквами V і Z зроблені в стилістиці нашої гри, в стилістиці зомбі. Вони так рядами-рядами, колонами біжуть до бази, а ми їх спалюємо», - каже Тимур.

Гравці набирають бали, коли знищуть кораблі. Чим більше їх пішло на дно – тим ближче до перемоги. «Так співпало, як ми придумали цю гру і так одразу «Москву» затопили, тобто, дуже гарно вийшло, влучно», - каже хлопчик.

Ця гра - лише маленька частинка великого проєкту про екологію, пояснює керівник студії, яку відвідують хлопці. На різних рівнях, різні завдання. Етап із зомбі та кораблями, з’явився коли почалася війна. І, певно, матиме продовження. «У нас основний рівень в грі - треш із фан – це сортування сміття. Давайте ще зробимо так, що наші герої будуть сортувати оцю підбиту російську техніку і ми її будемо переробляти на українську техніку, і таким чином, герої будуть заробляти бали», - пропонує керівник студії розробки ігор при Сумському держуніверситеті Ілля Сафронов.

Захоплива міні-гра під популярний музично-патріотичний супровід - такий собі антистрес і водночас тренінг з влучності.

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