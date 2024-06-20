"Сумувати не доводиться": бійці ДШВ показали знищення ворожого "танка-сарая"

У 46 ОАМБр зазначили, що їхні "пташки" творять дива у небі.

Воїни 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ показали, як знешкоджують російську броньовану техніку. Зокрема камери зафіксували ураження FPV-дронами так званих "танків-сараїв" або "танків-черепах", на які окупанти наварюють металеву "будку" з підручних матеріалів.

Відео оприлюднила пресслужба 46 ОАМБр.

""Поїзд їде – воно лізе…". Ця класична фраза одразу спадає на думку при перегляді кадрів з ворожих штурмів. Окупанти з ослячою впертістю продовжують розбивати свої броньовані лоби об наші FPV-дрони. Об’їжджають щойно підбиту техніку й раз-по-раз із приреченістю рабів наражаються на нові й нові влучання", – йдеться у дописі під відео.

У бригаді зазначили, що операторам БПЛА "сумувати не доводиться".

"Встигай лишень споряджати й запускати нових "пташок", які у небі творять дива. Бо це – наше небо, наша земля, наша лють і майстерність наших побратимів" – додали десантники.

Нагадаємо, ЗСУ ефектно ліквідували російську РСЗВ БМ-21 "Град". Нею відпрацювали дроном-камікадзе біля населеного пункту Ольшана Харківської області.

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