"Суперзброя" Путіна не досягає цілей: розвідка Британії заявила про успіх української ППО

Російський диктатор Володимир Путін назвав балістичні ракети "Кинджал" своєю "суперзброєю". Втім, українська ППО збиває ці цілі.

Про це повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії.

Британські розвідники наголошують, що 14 грудня 2023-го російські військові вперше від серпня цього року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинжал". Агресорка Росія запустила щонайменше одну ракету центральною Україною, "ймовірно, націлену на військовий аеродром".

Зазначається, в РФ ракета "Кинджал" була призначена відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Кремля. Ця повітряна ціль, наголошують у розвідці Британії, - один із шести видів "суперзброї", заявлених Путіним 2018-го. У війні з Україною Росія зберігає цю зброю для цілей, які вважає високоцінними та добре захищеними.

До слова, РФ вже застосовувала "Кинжали" раніше. Втім, наголосили британські аналітики, "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют.

"Багато із запусків, ймовірно, не досягли намічених цілей, тоді як Україні також вдалося перехопити атаки цієї нібито "непереможної" системи", - зазначають у Міноборони Британії.

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Атака "Кинджалами"

Нагадаємо, 14 грудня, в Україні чотири рази оголошували масштабну повітряну тривогу через зльоти МіГ-31К.

Під час двох тривог РФ запустила ракети по Хмельниччині. Сталися вибухи. Окупанти двічі атакували регіон "Кинджалами".

Крім того, у Києві пролунали потужні вибухи. Відомо, що було знищено одну ракету Х-47М2 "Кинджал" в Київській області.

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