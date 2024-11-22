Суперзброя скасовується: чому росіяни не зможуть масово виробляти міжконтинентальні ракети

Поставити її на конвеєр нереально для росіян.

Росіяни атакували Дніпро 21 листопада. Зокрема, вони використили для удару міжконтинентальну балістичну ракету, яку ворог запустив з Астраханської області.

Про це розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі.

За словами експерта ця ракета не є новою суперзброєю, адже цій ракеті вже близько десятка років. Проте росіянам на це, як завжди, не звертають на такі моменти уваги і тому можуть назвати таким терміном будь-що.

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За словами Світана, через серйозні проблеми росіян з економікою ця ракета ніяк не стане на бойове чергування та навіть не потрапить у серійне виробництво.

"Тобто це складне виробництво й поставити її на конвеєр нереально для росіян в цих умовах, в яких вони зараз", – зазначив Роман Світан.

Експерт зазначив, що її можуть поставити на виробництво якщо, наприклад, заморозити війну. То через 3 – 4 роки ця ракета вийде у серійне виробництво.

"Тоді вони, звісно, можуть їх штампувати по декілька десятків штук, але не сотні", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, удар по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою Р-26 "Рубіж" є абсолютно нелогічним кроком через величезну вартість і надзвичайно велику мінімальну дальність її польоту.

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