"Суперзброї не існує": Жорін застеріг від пошуку рецептів перемоги

Заступник командира 3-ї ОШБр зазначив, що жодна зброя, навіть найсучасніша, не дає гарантій успіху на полі бою і перемоги у війні.

Не існує суперзброї, яка може забезпечити успішне виконання всіх бойових задач. Існує просто сучасна зброя, яка в комплексі допоможе досягати хороших результатів.

Таку думку висловив екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Дуже популярна у нас тема – пошук універсальних "рецептів" для перемоги. То були F-16, зараз ракети великого радіуса дії. Ще раз хочу наголосити – суперзброї не існує", – написав військовий.

Він пояснив, що висококласне сучасне озброєння безумовно впливає на ворога і на те, наскільки складно з ним воювати. Літаки, ракети, артилерія та протитанкові засоби впливають на перебіг подій і допомагають Силам оборони України на фронті. Але жодному виду зброї не можна приписувати "надзвичайних чарівних якостей".

"Вирішити все, завершити війну можуть лише українці – з далекобійними ракетами чи без них. В тяжкій довгій боротьбі", – наголосив Максим Жорін.

Нагадаємо, за словами Жоріна, поки Захід вагається, місяцями обмірковуючи можливість бити їхньою зброєю по ворожій території, коаліція терористів навсправжки готується до глобальних воєн та конфліктів

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