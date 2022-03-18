"Супротивник не знає, чого чекати": Зеленський не розкриватиме тактику війни і переговорів

"Супротивник не знає, чого чекати": Зеленський не розкриватиме тактику війни і переговорів

За словами президента, росіяни не знали, що їх буде очікувати в Україні після 24 лютого і як українці готувалися зустрічати удар.

Президент Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з РФ і заявив, що зараз не час розкривати українську тактику переговорів.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 18 березня.

"Не час розкривати нашу тактику переговорів. Переговорів заради миру, суверенітету, територіальної цілісності нашої держави, нашої волі. Працюючи більше в тиші, ніж на телебаченні, радіо чи у Facebook. Вважаю це правильним", — переконаний Зеленський.

Також він зазначив, що не розкриватиме деталей пакету підтримку від США, який вчора анонсував Джо Байден.

"Я не можу розкрити вам усіх деталей і цього пакету підтримки, і інших. Бо це — наша тактика. Наша оборона. Коли супротивник не знає, чого чекати від нас. Як вони не знали, що їх буде очікувати після 24 лютого. Не знали, що є в нас для захисту і як ми готувалися зустрічати удар", — пяснив глава держави.

За його словами, окупанти думали, що йдуть в Україну, як у 2014-15-му роках.

"Яку вони корумпували постійно і якої не боялися. А ми – інші. І це дає нам змогу захищатися проти повномасштабного удару вже 22 дні. Усе, що ми зробили за декілька років. Для нашої оборони. Для нашої тактики. Для тактики захисту, яку не час розкривати, поки триває війна", — каже Зеленський.

Також він запевнив українські міста: Маріуполь, Харків, Чернігів, населені пункти Київщини, Ізюм та інші міста, які страждають від російської агресії, що вони будуть вільні.

"Ми робимо все і робимо всі. Абсолютно. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква... Увесь наш народ. Ми вас не залишимо. А їм не пробачимо. Ви будете вільні. Точно. Я знаю. Як усі ми на нашій землі", — підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський застеріг іноземних найманців збройних сил Росії від необачного рішення.

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