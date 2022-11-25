"Супутник Притули" в дії: у розвідці розповіли, що побачили з космосу в окупантів

ГУР Міноборони України провело космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування російських військ на тимчасово окупованих територіях, у самій РФ та на територіях її союзників.

Про це поінформували у пресслужбі української розвідки.

"Це стало можливим завдяки співпраці з БФ Сергія Притули, який передав у розпорядження українських розвідників супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників", – йдеться в заяві відомства.

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Так, розвідникам вдалося виявити та підтвердити близько 2600 одиниць ворожої військової техніки. Йдеться про танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування ворожих підрозділів.

"Отримані за допомогою супутника дані дозволили ефективно визначати приховане розміщення ворога у лісових насадженнях за будь-якої погоди та вночі", – зазначили в ГУР.

Нагадаємо, в серпні благодійний фонд Сергія Притули за 600 млн грн, зібраних українцями, придбав супутник для ЗСУ. Йдеться про доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік, що дозволяє військовим планувати оперативні операції.

Міністр оборони Олексій Резніков інформував, що лише за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати в лісосмугах та за іншими перешкодами.

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