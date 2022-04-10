Супутник зафіксував 12-кілометрову військову колону РФ у напрямку Харкова (фото)

На знімках видно бронетранспортери, вантажівки.
На супутникових знімках, зібраних і проаналізованих компанією Maxar Technologies, видно, як військова колона довжиною 12 км рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.
Про це повідомляє CNN.
На знімках видно бронетранспортери, вантажівки з буксируемой артилерією і допоміжне обладнання, складові колону.
Раніше стало відомо, що армія Російської Федерації намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм Харківської області та встановити повний контроль над містом Маріуполь.
На Слобожанському напрямку російська армія продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.