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Супутник зафіксував 12-кілометрову військову колону РФ у напрямку Харкова (фото)

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Супутник зафіксував 12-кілометрову військову колону РФ у напрямку Харкова (фото)

Satellite image © 2020 Maxar Technologies

На знімках видно бронетранспортери, вантажівки.

На супутникових знімках, зібраних і проаналізованих компанією Maxar Technologies, видно, як військова колона довжиною 12 км рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.

Про це повідомляє CNN.

На знімках видно бронетранспортери, вантажівки з буксируемой артилерією і допоміжне обладнання, складові колону.

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Раніше стало відомо, що армія Російської Федерації намагається прорвати оборону підрозділів Збройних Сил України у районі міста Ізюм Харківської області та встановити повний контроль над містом Маріуполь. 

На Слобожанському напрямку російська армія  продовжує часткове блокування Харкова, здійснює обстріли міста з використанням реактивних і ствольних артилерійських систем та мінометів. Окупанти переміщують додаткові підрозділи до міста Ізюм для посилення угруповання на вказаному напрямку.

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