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Супутник зафіксував на фото вирву від вибуху складу окупантів у Новій Каховці

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Супутник зафіксував на фото вирву від вибуху складу окупантів у Новій Каховці

Компанія Planet Labs зробила супутниковий знімок величезної вирви після удару українськими військами по російському складу боєприпасів у Новій Каховці у Херсонській області.

У Planet Labs заявили, що супутниковий знімок у Новій Каховці був зроблений 12 липня.

Про це пише CNN.

Якщо порівняти опубліковане фото зі супутниковим знімком, зробленим Planet Labs 11 липня, то помітна величезна вирва на місці вибуху складу боєприпасів російських військ.

Окрім того, в результаті удару ЗСУ також було зруйновано низку навколишніх будівель.

Фото: Planet Labs / ©
Фото: Planet Labs

Нагадаємо, ввечері 11 липня тимчасово окупованій Новій Каховці прозвучали потужні вибухи. За попередніми даними, там детонували російські склади зброї.

Згодом знищення ворожого складу з боєприпасами підтвердив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук. 

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