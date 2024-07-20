Супутникові знімки розкрили справжні наслідки удару по військовій базі РФ на озері Донузлав в Криму

Супутникові знімки виявили значні пошкодження російської військової бази на озері Донузлав в окупованому Криму після нещодавнього українського удару.

Їх оприлюднило "Радіо Свобода".

Зазначається, що один з осередків пожежі розташований на території Донузлавської вітрової електростанції, але основної шкоди було завдано військово-морській базі.

Міністерство оборони Росії відзвітувало про знищення в цьому районі в ніч на 18 липня українських надводних дронів-камікадзе. Джерела ТСН.ua в українських силових структурах повідомляли, що внаслідок атаки було "виведено з ладу" штаб із пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанцію, технічні споруди та вогневі позиції армії РФ.

З'явилися супутникові знімки після удару по військовій базі РФ на озері Донузлав в Криму

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня внаслідок атаки на російську базу берегової охорони на озері Донузлав в окупованому Криму було виведено з ладу низку важливих ворожих об'єктів. Багато військових об'єктів, що забезпечують функціонування пункту базування РФ, були виведені з ладу або знищені.

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