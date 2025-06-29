- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 3526
- Час на прочитання
- 1 хв
Супутникові знімки показали, що залишилося від Су-34 після удару по аеродрому в РФ
OSINT-аналітики показали супутникові знімки з аеродрому Маринівка у Волгоградській області, які підтверджують ураження російських літаків Су-34.
Після заяви Служби безпеки України про знищення російських бомбардувальників Су-34 на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області з’явилися супутникові знімки, які підтверджують результати операції.
Знімки оприлюднила OSINT-спільнота “КіберБорошна”.
У СБУ зазначали, що разом із Силами спеціальних операцій України провели спланований удар дальніми дронами, внаслідок якого два Су-34 були знищені, ще два — пошкоджені. За даними української сторони, операція проводилася тоді, коли літаки ще перебували на землі та не встигли злетіти.
На супутникових зображеннях системи Sentinel-1, зроблених за кілька днів до атаки, видно наявність літаків на відповідних стоянках. А на знімку за 29 червня можна помітити характерні ознаки ураження — зокрема, сліди, які можуть свідчити про вибух підвісного озброєння одного з літаків.
Окрему увагу до події привернув коментар російського військового блогера Іллі Туманова, відомого як Fighterbomber. Він визнав втрати серйозними, назвавши їх “багатомільярдними” і такими, “яких можна було уникнути”, а ситуацію в Маринівці прокоментував коротко: “Коментувати немає сенсу”.
Нагадаємо, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії було уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.