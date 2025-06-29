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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Супутникові знімки показали, що залишилося від Су-34 після удару по аеродрому в РФ

OSINT-аналітики показали супутникові знімки з аеродрому Маринівка у Волгоградській області, які підтверджують ураження російських літаків Су-34.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Винищувач Су-34

Винищувач Су-34. / © Associated Press

Після заяви Служби безпеки України про знищення російських бомбардувальників Су-34 на аеродромі “Маринівка” у Волгоградській області з’явилися супутникові знімки, які підтверджують результати операції.

Знімки оприлюднила OSINT-спільнота “КіберБорошна”.

Супутникові знімки. / © із соцмереж

Супутникові знімки. / © із соцмереж

У СБУ зазначали, що разом із Силами спеціальних операцій України провели спланований удар дальніми дронами, внаслідок якого два Су-34 були знищені, ще два — пошкоджені. За даними української сторони, операція проводилася тоді, коли літаки ще перебували на землі та не встигли злетіти.

На супутникових зображеннях системи Sentinel-1, зроблених за кілька днів до атаки, видно наявність літаків на відповідних стоянках. А на знімку за 29 червня можна помітити характерні ознаки ураження — зокрема, сліди, які можуть свідчити про вибух підвісного озброєння одного з літаків.

Окрему увагу до події привернув коментар російського військового блогера Іллі Туманова, відомого як Fighterbomber. Він визнав втрати серйозними, назвавши їх “багатомільярдними” і такими, “яких можна було уникнути”, а ситуацію в Маринівці прокоментував коротко: “Коментувати немає сенсу”.

Нагадаємо, внаслідок спецоперації, проведеної СБУ та ССО ЗСУ, на аеродромі Маринівка у Волгоградській області Росії було уражено чотири російські літаки СУ-34. Два з них повністю знищено.

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