Суровікін збільшив шанси своєї армії протистояти контрнаступу ЗСУ: чи можливий прорив українських військових

Генерал російської армії Сергій Суровікін, призначений у вересні командувачем російських військ в Україні, зменшив ймовірність успішного контрнаступу ЗСУ. Йдеться про "відступ" окупантів з Херсона та посилення фронту новобранцями.

Про це йдеться у статті Financial Times.

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За інформацією захіхного видання, командувач російської армії посилив фронт новими солдатами чисельністю близько 300 тисяч осіб. У FT зауважують, "ці сильніші оборонні позиції зменшують шанси на успіх українського зимового контрнаступу, який переріже сухопутний міст, що проходить уздовж узбережжя Азовського моря і з'єднує Росію з Кримом, хоча прорив все ще розглядається західними військовими аналітиками як можливий".

За словами колишнього бригадного генерала Збройних сил Британії армії Бена Баррі, що російська військова техніка та велика кількість особового складу "нічого не варті, якщо розвідка, керівництво – неадекватні". Втім, що бойовий дух і рішучість українських військових все ще "набагато вищі, ніж у російських".

Російська армія перейшла до нової оборонної тактики

За даними британської розвідки, російська армія в Україні перейшла до нової оборонної тактики. Йдеться про масові мінування полів. Втім, як наголошують у розвідці, вони можуть бути ефективними лише, якщо прикриті спостереженням та вогнем. Від жовтня російські сили здебільшого зосередилися на будівництві оборонних позицій на багатьох ділянках лінії фронту в Україні.

Як вважає керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що у найближчий період докорінних змін на полі бою не буде.

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