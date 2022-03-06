Суть армії РФ - стріляти у жінок і дітей: Подоляк заявив, що окупанти не вміють воювати з військовими

Суть армії РФ - стріляти у жінок і дітей: Подоляк заявив, що окупанти не вміють воювати з військовими

Західних партнерів, які відмовляються закрити небо, Подоляк назвав боягузи.

Російська армія не вміє воювати проти військових - вони вміють воювати з жінками і дітьми.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Ця війна розставила всі крапки над і для РФ. Тобто ці традиційні московські або пітерські понти, які були властиві певним людям, вони, мені здається, дійшли до свого правильного фіналу... Зараз вони отримують за заслугами. І це дуже добре, це людську цивілізацію витягне назад туди, де буде діалог основною формою рішення конфліктних ситуацій. Тому що РФ останні 10 років пропонувала не діалог, а позицію сили. От зараз це закінчується. І в принципі, я тільки шкодую, що Україні доведеться заплатити дуже високу ціну життями простих людей. Не військових, вони готові платити ціну. Але ми будемо платити цю ціну, бо росіяни, як виявилося, не вміють воювати з військовими. Вони вміють воювати з жінками і дітьми. В принципі, коли захоплювали Крим, то вони (окупанти) самі про це говорили: " ми поставимо перед собою дітей і жінок і будемо по вам стріляти". От зараз росіяни це зроблять, тільки стріляють в жінок і дітей. От це і є суть російської армії - стріляти у жінок і дітей", - заявив він.

Подоляк також додав, що закрите небо зберегло б життя жінкам і дітям України, але наші західні парттнери бояться це зробити.

"І нам ще дуже не подобається, що наші західні партнери настільки боягузливі, що в 10-11 день не хочуть зробити елементарне - закрити небо. Щойно вони закриють небо - жінки і діти перестануть помирати одразу, бо крилаті ракети не будуть летіти в центр українських міст. Але Росія репутаційно закінчила своє існування", - наголосив радник глави Офісу президента.