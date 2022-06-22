"Суттєва зброя, загроза сильна": в ОК "Південь" повідомили про 44 крилаті ракети РФ у Чорному морі

"Суттєва зброя, загроза сильна": в ОК "Південь" повідомили про 44 крилаті ракети РФ у Чорному морі

Росія станом на ранок 22 червня зосередила в акваторії Чорного моря 44 крилаті ракети типу "Калібр", тож надалі високою залишається загроза ракетних ударів з боку окупантів.

Ці російські ракети загрожують не лише південним регіонам України.

Про це заявила керівниця пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Корабельне угрупування ворожих сил постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря, оскільки ще на початку березня вони проголосили так звану контртерористичну операцію. З якими терористами борються – не зрозуміло, крім них там терористів немає", – сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що росіяни загнали всі цивільні судна до портів України і не дозволяють судноплавство, погрожуючи зброєю.

За даними представниці ОК "Південь", крилатими ракетами споряджені російські ракетоносці, що постійно курсують там, ракетні кораблі і підводні човни.

"Сьогодні в цій частині Чорного моря перебуває п’ять надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр". Ці ракети загрожують не тільки південним регіонам, не тільки узбережжю України, їхня дальність ураження наземних цілей – понад дві тис. км. Це дуже суттєва зброя, яка може бути застосована, і загроза дуже сильна", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомили, що на острові Зміїному знищено ворожий зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1".

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