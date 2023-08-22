Суттєве зниження ризиків масштабування війни: Подоляк розповів, як ситуація в Україні зміниться після отримання F-16

Передавання Україні винищувачів F-16 суттєво знизить ризики масштабування війни та прискорить її закінчення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

“Передавання Україні винищувачів F-16 – це передусім про повне розуміння країнами-донорами (країнами Північної Європи) і загальної природи війни, і саме цього етапу. Це також про деескалацію, суттєве зниження ризиків масштабування війни та прискорення справедливого фіналу. Це про мінімізацію українських втрат, оптимізацію наступальних операцій і збільшення ефективності знищення російського окупаційного угруповання”, - наголосив Михайло Подоляк.

За його словами, країни, які сьогодні погоджуються передати авіаційну техніку Україні, відкрито показують, що вони глибоко зацікавлені в захисті міжнародного права, демократії та справедливості.

“Усе це можливе лише за абсолютного програшу Росії. Вкрай важливо, щоб такі рішення ухвалювали й інші партнери України з коаліції”, - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, що Німеччина вважає удари безпілотниками по Москві легітимними.

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