Суттєвий фінансовий пакет допомоги Україні від США: в Сенаті назвали дату остаточного голосування

У понеділок, 16 травня, Сенат США голосуватиме щодо нового пакету допомоги Україні у розмірі 40 мільярдів доларів.

А остаточне рішення щодо допомоги Україні сенат США планує схвалити 18 травня 2022 року.

Про це розповів лідер меншості в Сенаті республіканець Мітч Макконнелл, повідомляє The Washington Post.

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"Я думаю, що для Сполучених Штатів важливо допомогти, важливо, щоб вільний світ допомагав", – сказав Макконнелл під час розмови з журналістами в неділю зі Стокгольма.

"Важливо вказати нашим колегам і американському народу, що це в наших інтересах зробити це. Це не благодійність. Це не якийсь роздатковий матеріал. Це про безжального бандита, який починає марш Європою", - відповів на запитання деяким республіканцям, які висловлюють занепокоєння щодо витрат для України.

Нагадаємо, що 14 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією верхньої палати Конгресу Сполучених Штатів Америки на чолі з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчеллом Макконнеллом.

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