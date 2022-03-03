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Сватове - це Україна: місцеві жителі на Луганщині прогнали російських окупантів (відео)

Сватове - це Україна: місцеві жителі на Луганщині прогнали російських окупантів (відео)

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Сватове - це Україна: місцеві жителі на Луганщині прогнали російських окупантів (відео)

Жителі Луганщини не хочуть бачити окупантів у себе вдома.

У м. Сватове Луганської області місцеві жителі прогнали російських окупантів. 

Відео повідомляє "Радіо Свобода". 

На кадрах видно, як російські окупанти заходять до міста Сватове. Проте місцеві жителі їх не пропускають, вигукуючи: "Сватове - це Україна". 

Як зазначається, так спростовується російський фейк про те, що "агресор в Україну прийшов нібито когось захищати", адже жителі Луганщини не хочуть бачити окупанта у своїй області та в Україні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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