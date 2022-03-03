Сватове - це Україна: місцеві жителі на Луганщині прогнали російських окупантів (відео)

Жителі Луганщини не хочуть бачити окупантів у себе вдома.

У м. Сватове Луганської області місцеві жителі прогнали російських окупантів.

Відео повідомляє "Радіо Свобода".

На кадрах видно, як російські окупанти заходять до міста Сватове. Проте місцеві жителі їх не пропускають, вигукуючи: "Сватове - це Україна".

Як зазначається, так спростовується російський фейк про те, що "агресор в Україну прийшов нібито когось захищати", адже жителі Луганщини не хочуть бачити окупанта у своїй області та в Україні.