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Свавілля ТЦК у Харкові: військкоми наздогнали і побили чоловіка – відео

Свавілля ТЦК у Харкові: військкоми наздогнали і побили чоловіка – відео

Погоня військкома за чоловіком у Харкові/ Фото: скриншот

Чоловік намагався втекти від представників ТЦК та СП.

До Мережі потрапило відео, на якому представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Харкові спочатку наздогнали, а потім побили чоловіка. 

На кадрах видно, як чоловік стрімголов тікає від військкома, проте той його наздоганяє і починає завдавати ударів.

За хвилини підбігає ще один представник військкомату і теж лупцює чоловіка.

Нагадаємо, юрист розповів, до чого треба готуватися військовозобов'язаним через цілодобову роботу ТЦК.

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