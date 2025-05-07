Святкування під сирени: експерт пояснив, чому Україна має зірвати парад у Москві

Удари по Москві показують вразливість режиму Путіна / © ТСН.ua

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Зрив параду 9 травня в Москві через повітряну тривогу стане серйозним політичним ударом для Кремля, адже покаже слабкість російського режиму та вплив України навіть у столиці держави-агресорки.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі телеканалу «Еспресо».

За словами експерта, західні партнери намагаються вплинути на Україну, закликаючи утриматися від атак на Москву під час військового параду, адже на заході будуть присутні міжнародні лідери, зокрема китайський голова Сі Цзіньпін. Натомість Росія активно перекидає засоби ППО до столиці, зокрема з Казані та Чечні.

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Жмайло наголошує: Україна не повинна погоджуватися на запропоноване Росією «парадне» триденне перемир’я, особливо коли сама РФ відкидає навіть ініціативу США щодо 30-денного режиму тиші на морі, суші та в повітрі.

«Для Росії 9 травня — це вже не історичне свято, а релігія. І якщо це «святкування» пройде в укриттях під сирени повітряної тривоги — це стане національною ганьбою. Україна, яку Кремль довго недооцінював, змушує їх ховатися», — підкреслив Жмайло.

Він також наголосив, що побоювання щодо ударів по параду є перебільшеними.

«Росія більше боїться, ніж ми. Ми готуємо певні сюрпризи. Якщо парад буде зірваний повітряною тривогою, без жертв, але з максимальним психологічним ефектом — це вже перемога», — зазначив він.

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Нагадаємо, на думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці та ексзаступника начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігоря Романенка 9 травня Україна може запустити по Москві безпілотники, щоб паралізувати роботу аеропортів.