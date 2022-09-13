Свідчення бездарності російських генералів: військовий експерт назвав причини провалу окупантів на Харківщині

Те, що відбулося на Харківському фронті, не є свідченням суперечок у командуванні РФ.

У РФ тривають суперечки між представниками різних служб, але конфлікти ще не дійшли до крайньої точки щодо війни в Україні, і не стали причиною провалу росіян на Харківському напрямку.

Про це розповів військовий експерт Михайло Самусь під час інтерв'ю ТСН.

"Те, що відбулося на Харківському фронті, не є свідченням суперечок. Просто абсолютний провал планування оборонної операції. Вони окупували територію і були впевнені, що їхня передова група військ під Ізюмом, яка готувалася до наступу на Слов'янському, Краматорському напрямках, є першим ешелоном, а те, що є фланг ще, з якого українські війська можуть вдарити, вони чомусь не замислились", - пояснив ексепрт.

Самусь також розповів про позиції росіян на цьому напрямку.

"На півдні в них стоїть перший ешелон, потім другий, потім "мобіки"- логіка є. Але удар був завданий по флангу", - зазначив Самусь.

За його словами, говорити про те, що російська армія була слабка на цьому напрямку теж неправильно.

"Результати трофейної чи знищеної техніки кажуть про те, що там було дуже багато регулярних сил. Вони просто взяті в полон, або втікли, або знищені. Там сотні одиниць бронетехніки знищеної та трофейної, десятки танків, артилерійських систем. Тут провал повний з точки зору організації оборони, фантастично операція була проведена, яку не очікували російські командири", - додав він.

Експерт впевнений, що ситуація на Харківщині - це не свідчення конфлікту, це свідчення бездарності російських генералів.

Як повідомлялося, під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття "спеціальна військова операція" та оголосити мобілізацію.

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