Свідчить про високу імовірність атаки: Росія вивела у море додаткові кораблі з "Калібрами" - Братчук

За інформацією Братчука, станом на ранок 10 квітня Росія тримає у Чорному морі 4 ракетоносії.

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Враховуючи той фактор, що ворог періодично виводить на бойове чергування свої ракетоносії (із "Калібрами" - ред.), ймовірність атаки по Одеському регіону та півдню нашої держави залишається дуже високою. 4 ракетоносії ворога продовжують чатувати", - зауважив він.

Додамо, що у неділю, 9 квітня, Росія тримала у Чорному морі два ракетоносії з вісьмома "Калібрами" на борту. Про це повідомляла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

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