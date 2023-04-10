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Свідчить про високу імовірність атаки: Росія вивела у море додаткові кораблі з "Калібрами" - Братчук

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
2016
Час на прочитання
1 хв
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Свідчить про високу імовірність атаки: Росія вивела у море додаткові кораблі з "Калібрами" - Братчук

Фото: Associated Press

За інформацією Братчука, станом на ранок 10 квітня Росія тримає у Чорному морі 4 ракетоносії.

В акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні перебувають російські кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. 

"Враховуючи той фактор, що ворог періодично виводить на бойове чергування свої ракетоносії (із "Калібрами" - ред.), ймовірність атаки по Одеському регіону та півдню нашої держави залишається дуже високою. 4 ракетоносії ворога продовжують чатувати", - зауважив він.

Додамо, що у неділю, 9 квітня, Росія тримала у Чорному морі два ракетоносії з вісьмома "Калібрами" на борту. Про це повідомляла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.  

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Дата публікації
Перегляди
2016
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