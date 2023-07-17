Свідки "бавовни" на Кримському мосту: "Бахнув другий вибух, згасло світло"

Американські аналітики оцінили, що інцидент на Кримському мосту суттєво вплине на становище російської армії.

Свідки інциденту на Кримському мосту 17 липня розповіли, що чули вночі два вибухи, а також про пошкодження на мосту після них.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "Можем объяснить".

Так, один з очевидців інциденту на Кримському мосту стверджує, що міст постраждав, але не зруйнований.

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"Відбійник вивернутий був, плита мосту з'їхала вниз", – сказав свідок.

Ще одна очевидиця припускає, що це "безперечно був удар ЗСУ", і стверджує, що "технічними причинами і не пахне".

У чаті "Крымский мост" очевидці заявляють, що чули два вибухи.

"Ми вже стояли після огляду, збиралися заїжджати на міст, як бахнув другий вибух, на половині моста згасло світло, поїхали мигалки", – повідомляється у чаті.

Жителі сусідніх із мостом вулиць теж чули вибух.

Як вибух на Кримському мосту вплине на російську армію

За оцінками аналітика Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, інцидент на Кримському мосту сильно вплине на становище російської армії:

"Росія матиме лише одну наземну лінію постачання – прибережну магістраль на Азовському морі – для підтримки (або евакуації) своїх десятків тисяч військовослужбовців в окупованих Херсоні (мається на увазі на Херсонщині – ред.) та Криму", – пояснив Баррос.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня

На Кримському мосту пролунали два вибухи в ніч проти 17 липня, після яких самопроголошена "влада" півострова заявила про "надзвичайну подію" в районі 145-ї опори мосту. Російські пабліки водночас поінформували, що "впав" проліт мосту. На ньому виникли довжелезні затори і рух врешті було зупинено.

Вибухи на Кримському мосту прокоментував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зауважив, що в окупованому Криму триває курортний сезон: "Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає".

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