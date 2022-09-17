Свідки почали розповідати, хто ті, хто похавані в сотнях пронумерованих могил в Ізюмі: жахливі історії

На стихійному цвинтарі - цивільні, військові, жінки та діти, які загинули за час окупації. У перший день проведення ексгумації розкопали та відвезли на експертизу тіла 22 місцевих та братську могилу військових ЗСУ, в якій поховали 17 воїнів, йдеться в ТСН.

5 місяців місто було під щоденними обстрілами і, за попередніми даними, майже тисяча мирних жителів загинули за цей час. Деякі - на очах у найрідніших. «Я бачу, що вона падає. Я підбіг, дивлюся, кров пішла і ротом і носом. Я носову хустинку ніби намагався язик витягнути, зробити штучне дихання. Головку загорнув. Я сидів, поки сусіди не вийшли і не сказали: не муч бабусю», - розповідає син загиблої Григорій.

Вулиці Ізюма перші тижні були всіяні тілами загиблих. Лише в одному із будинків загинули одразу 46 мирних мешканців. Вони ховалися у підвалі, коли на багатоповерхівку рашисти скинули авіабомбу. Вижили лише семеро, серед них Григорій з мамою. У той день він втратив найкращого друга - всю його рідню і майже всіх сусідів. « Я на першому поверсі, а він з третього поверху - прізвище Ясенюки. У нього вся сім’я загинула, а це 7 людей. Загинули одразу 46. Не всі одразу, деякі ще чи горіли, чи їх задавило просто», - розповідає чоловік.

Спочатку загиблих ховали у дворах, а згодом їх було стільки, що доводилось закопувати навіть на клумбах. «Могили були під кожним під’їздом. Осколками, кого завалило, кого касетами отими. І виносили сусіди і хоронили просто под під’їздами», - кажуть свідки.

А вже влітку рашисти вирішили очистити вулиці від могил, кажуть люди. Загиблих перепоховали у лісі без родичів, їм дали лише номери могил.

«Наших похоронили, забрали рідних. Нас не пустили, ми не бачили ям, але номерки вони нам дали. Під якими номерками ми підемо і найдемо своїх дітей. Хто дітей, хто племінників, хто колегу і зможемо перехоронити. Не може бути, щоб вони нас обманули. На кладовисько вони не дозволили нам поїхати. Тільки номерок», - розповідають люди.

Аби дізнатися причини смерті та встановити особи загиблих, криміналісти проводять ексгумацію. За день розкопали 41 тіло, майже усі з ознаками насилля. «У першій могилі на шиї мотузка і руки також зв’язані. На деяких тілах ми знаходимо наслідки катувань. Нам дуже пощастило, що вони були захоронені у глину. У глині тіла розкладаються не так швидко, тому ми бачимо і зуби, і якусь форму», - каже керівник харківської окружної прокуратури Харківської області Олександр Ільїнков.

Найбільшим захороненням стала братська могила воїнів збройних сил. 17 захисників України рашисти безжально вбили, на руці одного з них лишилась синьо-жовта стрічка. «Зараз будуть проведені усі медичні дослідження, усі експертизи медичні. Після того будемо вирішувати в залежності від того, чи знайдемо ми близьких людей. І далі вже там будемо визначати для того, щоб дійсно віддати данину і поховати наших людей у належному стані», - кажуть очільник Харківської військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

Усього на стихійному цвинтарі знайшли 450 могил. Трапляються хрести з прізвищами, втім більшість лише з номерами. Правоохоронці припускають, що в могилах може бути не по одному тілу.

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