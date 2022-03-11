Свідома провокація: російські літаки обстріляли Білорусь на кордоні з Україною

Це - свідома провокація окупанта.

Російські літаки 11 березня о 14:40 атакували білоруську територію на кордоні з Україною.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Російські штурмовики СУ, із зальотом на територію України з Білорусі, здійснили бомбардування української території, після чого нанесли авіаудари по території РБ. Заліт 2 літаків фіксували прикордонні наряди на ділянці відділу "Дубровиця", що на Рівненщині. Така атака і дії росіян на населені пункти Білорусі є свідомою провокацією!" - йдеться у повідомленні.

Командування Повітряних сил ЗСУ підтвердило інформацію.

"Сьогодні о 14.30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому ДУБРОВИЦЯ (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н. п. ГОРОДИЧІ та ТУМЕНІ, після чого нанесли вогневе ураження по населеному пункту КОПАНІ (Білорусь). Зараз 9 прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом! Це ПРОВОКАЦІЯ! Мета - втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною!" - наголосили у ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу, заявивши, що, за його інформацією, зараз російські війська готують серію провокацій і готуються завдати авіаударів по низці населених пунктів на території Білорусі. Для маскування росіяни проведуть атаку з повітряного простору України. Таким чином країна-агресорка хоче змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.