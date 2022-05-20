Свідоме намагання вбити якнайбільшу кількість українців: Зеленський заявив, що дії росіян є геноцидом

Свідоме намагання вбити якнайбільшу кількість українців: Зеленський заявив, що дії росіян є геноцидом

Постійні обстріли Росією українських житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств обов'язково отримають тримає кваліфікацію геноциду.

Росіяни свідомо намагаються вбити якнайбільшу кількість українців.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у ніч проти 20 травня.

"Російські удари по Чернігівщині, зокрема страшний удар по Десні, там триває розбір завалів, багато загиблих; постійні удари по Одеській області, по містах центральної України, повністю зруйнований Донбас – усе це не має й не може мати жодного військового пояснення для Росії", – зазначив глава держави.

Зеленський певен: такі дії окупантів свідчать про "свідоме й злочинне намагання вбити якнайбільшу кількість українців. Зруйнувати якнайбільше житлових будинків, соціальних об'єктів, підприємств".

За його словами, злочини росіяни в Україні обов'язково отримають кваліфікацію геноциду українського народу, за що окупанти точно постануть перед правосуддям.

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Раніше Володимир Зеленський розповів про евакуацію військових з "Азовсталі".

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