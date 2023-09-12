"Свідомо і добровільно": Путін нафантазував, скільки контрактників долучилося до армії

Президент-диктатор Росії Володимир Путін заявив, що нібито ще 270 тисяч осіб підписали контракти на службу як "добровольців".

Про це заявив Путін під час виступу на Східно-економічному форумі.

"Ми провели часткову мобілізацію. 300 тисяч людей призвали. Зараз за останні 6-7 місяців у нас добровільно підписали контракти на службу в збройних силах і добровольчих підрозділах 270 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

Диктатора також заявив, мовляв, щодня 1000-1500 людей приходять підписувати контракт. Що більше - він наголошує, нібито військові знаю, що на них чекає, але свідомо йдуть на війну.

"Мужики наші, чоловіки російські, розуміючи, що на них чекає, що вони можуть життя віддати за батьківщину, все одно йдуть свідомо і добровільно", - наголошує Путін.

Як повідомлялося, у Росії офіційно запустили процес нової так званої "часткової мобілізації" - Шойгу підписав наказ про нову хвилю. Під час неї хочуть набрати на війну проти України додатково 200 тисяч осіб.

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