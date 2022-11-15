Свідомо спланований "привіт" від Росії: Подоляк – про удари по території Польщі

Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються "вмиротворенням" агресора, зазначив радник голови Офіса президента.

Удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований "привіт" від Росії, замаскований під "помилку".

Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Так буває, коли зло залишається непокараним, а політики займаються "вмиротворенням" агресора. Ru-терористичний режим має бути зупинений. Співчуття родинам загиблих", - написав Подоляк.

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Нагадаємо, що за інформацією польських ЗМІ, у другій половині 15 листопада, під час російської атаки по Україні, в місті Пшеводув на території Польщі пролунав вибух, внаслідок якого загинули двоє людей. За повідомленням ЗМІ Польщі, причиною стали дві російські ракети.

Пізніше з'явилася інформація, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив про термінове скликання Радбезу. Речник уряду Польщі Петр Мюллер зазначив, що подробиці оприлюднять після наради.

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