"Свідомий терор": Зеленський відреагував на ворожі удари після Великодня

Ворог відновив атаки по українських містах / © ДСНС

Реклама

Після закінчення так званого «великоднього перемир’я», російська армія відновила атаки по українських містах. Жорстоких цинічних ударів по цивільних людях ворог завдав у Харкові, Запоріжжі та Одесі та ще у низці областей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів. Цинічний удар. Пожежі були в кількох районах міста. Сьогодні ж був жорстокий удар по Запоріжжю — авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки. На жаль, є загибла — цивільна жінка. Мої співчуття рідним та близьким», — написав Зеленський.

Реклама

За останньою інформацією, внаслідок удару по Запоріжжю поранень зазнали 26 людей, четверо з них — діти віком від 3 до 16 років.

Також у ніч проти вівторка, 22 квітня, російські дрони атакували Одесу. Протягом дня ворог також завдав ударів по Сумщині, Харківщині, Донеччині та південних областях України.

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні», — зауважив президент.

Він нагадав, що Україна пропонувала продовжити режим тиші після Великодня й масштабувати його до повного припинення вогню, зокрема й на фронті.

«Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», — підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, «великоднє перемир’я» Путіна стало прикриттям для підготовки масованого наступу. Російські окупанти використали час «перемир’я» для підтягування піхоти до лінії фронту, включно з озброєнням.