"Свиню розфарбували, відправили бігти, увімкнули гімн російський": окупант розповів про святкування Нового року

Російський солдат поділився з дружиною враженням від того, як його командування дбає про армію.

Російський окупант розповів про святкування Нового року та обговорив із дружиною події в Макіївці.

Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з дружиною, яку перехопила українська розвідка.

"Свиню розфарбували в синьо-жовтий і відправили бігти, повісили прапор, на колоночці включили гімн російський", - поділився солдат.

Також військовий РФ поділився з дружиною подіями в Макіївці.

З його непослідовної промови практично стало зрозумілим, що команування окупантів помістило мобілізованих у Макіївці до однієї будівлі, тому підставило їх під удар.

"Це просто додумалися весь натовп до однієї будівлі засунути", - сказав він.

За його словами, "жодним перемир'ям там не пахне: одні відправляють, інші відправляють, треті відправляють".

Також окупант розповів про мізерне оснащення.

"Група волонтерів "за победу" будуть збирати гуманітарну допомогу і відправляти на передову: "Ось привезли нам 20 балаклав, шкарпеток і все…" - сказав він.

Додамо, що 31 грудня вночі ударом знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці. Внаслідок удару загинули близько 600 окупантів.

Також було опубліковано фото окупантів у ПТУ Макіївки перед "бавовною".

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