"Свиню розфарбували, відправили бігти, увімкнули гімн російський": окупант розповів про святкування Нового року

Російський солдат поділився з дружиною враженням від того, як його командування дбає про армію.
Російський окупант розповів про святкування Нового року та обговорив із дружиною події в Макіївці.
Про це йдеться у телефонній розмові окупанта з дружиною, яку перехопила українська розвідка.
"Свиню розфарбували в синьо-жовтий і відправили бігти, повісили прапор, на колоночці включили гімн російський", - поділився солдат.
Також військовий РФ поділився з дружиною подіями в Макіївці.
З його непослідовної промови практично стало зрозумілим, що команування окупантів помістило мобілізованих у Макіївці до однієї будівлі, тому підставило їх під удар.
"Це просто додумалися весь натовп до однієї будівлі засунути", - сказав він.
За його словами, "жодним перемир'ям там не пахне: одні відправляють, інші відправляють, треті відправляють".
Також окупант розповів про мізерне оснащення.
"Група волонтерів "за победу" будуть збирати гуманітарну допомогу і відправляти на передову: "Ось привезли нам 20 балаклав, шкарпеток і все…" - сказав він.
Додамо, що 31 грудня вночі ударом знищено будівлю колишнього ПТУ в окупованій Макіївці. Внаслідок удару загинули близько 600 окупантів.
Також було опубліковано фото окупантів у ПТУ Макіївки перед "бавовною".
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