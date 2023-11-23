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Свист куль над головами не стихає: Сенцов показав відео жорстокого бою під Авдіївкою

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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152
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1 хв
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Свист куль над головами не стихає: Сенцов показав відео жорстокого бою під Авдіївкою

Бій між військовими ЗСУ та окупантами під Авдіївкою. ФОТО: скрин із відео

Бій між українськими військовими та окупантами ропочався на світанку.

Український режисер, який від початку повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ, Олег Сенцов показав кадри живого бою із окупантами під Авдіївкою Донецької області.

Відео, тривалістю понад 30 хв, він опублікував у себе на сторінці у фейсбук, аби показати реалії війни.

На кадрах видно, як українські захисники боронять свою посадку, а окупанти всіма силами намагаються їх вибити. Для цього російські війська застосовують по ЗСУ усе озброєння, яке мають. Обстрілюють танками, кидають гранати. Свист куль над головами не стихає ні на секунду. 

Як свідчить відео, бій між українськими військовими та окупантами, які перебували недалеко від посадки ЗСУ, почався на світанку. Під час активних бойових дій один із українських захисників отримує поранення, однак через постійні обстріли його не одразу змогли евакуювати. 

Нагадаємо, як повідомляли раніше військові ЗСУ, росіяни різко збільшили кількість штурмів біля Авдіївки.

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Дата публікації
Перегляди
152
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