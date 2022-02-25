Свист, удар і хвиля, яка розкидала по квартирі: мешканці пошкодженого будинку вибухом у Києві розповіли про пережите

Свист, удар і хвиля, яка розкидала по квартирі: мешканці пошкодженого будинку вибухом у Києві розповіли про пережите

Надзвичайники обстежили всю будівлю - виявилось, опорні стіни непорушені. Та попри це більш як 120 сімей довелося відселити.

Столиця пережила ніч, і знову прокинулася у вибухах надранок. Близько о пів на п'яту ранку жителі Лівого берега Києва почули два потужних вибухи в районі Осокорківських дач. Відео вогнів у нічному небі почали викладати у соцмережах.

Повідомляють журналісти ТСН.

В момент, коли ракета влучила у будинок, частина жителів були в квартирах, а інші - ночували в бомбосховищі. Через це дивом обійшлося без загиблих, лише 8 людей дістали незначні поранення. Після прильоту в будинку зайнялася пожежа одразу в кількох місцях. Її оперативно почали гасити 7 десятків вогнеборців.

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Рятувальники приїхали майже миттєво, оскільки частина ДСНС розташована зовсім поруч. Менш ніж за годину вогонь вдалося загасити. На місці прильоту ракети утворилася величезна вирва. Якби снаряд ліг на кілька метрів ближче до фасаду будинку - руйнування були би значно гіршими. Надзвичайники обстежили всю будівлю - виявилось, опорні стіни - непорушені. Та попри це більш як 120 сімей довелося відселити.

Силу вибуху можна оцінити за масштабом вирви, діаметром вона метрів 7-10 і глибиною в людський зріст. Від вибуху будівлю понівечило знизу до верху, кожен поверх. Замість балконів подекуди - величезні дірки. Частина речей побуту повилітала на землю. Але руйнування могли бути - значно більшими. Від масштабної трагедії тут врятували якісь кілька метрів, ймовірно, ракета лягла просто впритул під будинок, якби півтора два метра ближче і було би пряме влучання.

Ворожа ракета влучила в житловий будинок на Позняках

Рятувальники загасили пожежу, яка утворилася одразу в кількох місцях - менш ніж за годину. Спочатку евакуювали людей, а вже потім взялися і до домашніх тварин.

Частина з місцевих ночували в бомбосховищах, та все ж більшість - в квартирах. «Повністю знесло, встиг дітей, діти все порізались, знесло повністю раму, все занесло туди в квартиру, квартира розбита. Я не знаю кого росіяни захищають, що бомбардують просто мирних мешканців», - кажуть мешканці будинку.

Вадима під час атаки посікло склом, чоловік показує свій балкон на 3 поверсі. Місце, яке було для нього житлом 14 років росіяни зруйнували за мить.

«Секундний свист, щось підлітає і вибухова хвиля, яка розкидала нас по всій квартирі», - розповідає чоловік.

І просто під час запису інтерв’ю - заревіла повітряна тривога. Увесь гурт втікає до найближчого бомбосховища. Тут ним слугує великий підземний гараж. І оце холодне, темне місце нині - після руйнації будинку, єдиний прихисток для мешканців.