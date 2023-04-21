Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Свист, вибух та іскри: у Мережі з’явилися перші відео потужного вибуху у Бєлгороді

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1505
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Свист, вибух та іскри: у Мережі з’явилися перші відео потужного вибуху у Бєлгороді

Руйнування після вибуху у Бєлгороді

Як відбувалося “дружнє” бомбардування російського міста з російського літака зафіксували камери відеоспостереження.

У Мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували, як пізно ввечері 20 квітня бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.

Відповідні кадри з’явилися в Telegram-каналі “Жесть Белгород”.

Як видно на відео, вибухові передував свист від бомби, що падала з російського бомбардувальника. Через декілька секунд пролунав глухий удар, посипалися іскри, а в припаркованих на вулиці автівках спрацювала сигналізація.

Як повідомлялося раніше внаслідок вибуху посеред міста утворилася величезна воронка. Через інцидент постраждали автівки, дах п'ятиповерхівки і одна з квартир місцевих мешканців.

Нагадаємо, у Міноборони РФ підтвердили, що сильний вибух у російському Бєлгороді та вирва, що утворилась після нього – наслідки падіння боєприпасу із російського військового літака Су-34.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1505
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація