Свист, вибух та іскри: у Мережі з’явилися перші відео потужного вибуху у Бєлгороді

Як відбувалося “дружнє” бомбардування російського міста з російського літака зафіксували камери відеоспостереження.
У Мережі опублікували відео з камер спостереження, які зафіксували, як пізно ввечері 20 квітня бойовий літак держави-агресорки випадково скинув бомбу на російське місто Бєлгород поблизу кордону з Україною.
Відповідні кадри з’явилися в Telegram-каналі “Жесть Белгород”.
Як видно на відео, вибухові передував свист від бомби, що падала з російського бомбардувальника. Через декілька секунд пролунав глухий удар, посипалися іскри, а в припаркованих на вулиці автівках спрацювала сигналізація.
Як повідомлялося раніше внаслідок вибуху посеред міста утворилася величезна воронка. Через інцидент постраждали автівки, дах п'ятиповерхівки і одна з квартир місцевих мешканців.
Нагадаємо, у Міноборони РФ підтвердили, що сильний вибух у російському Бєлгороді та вирва, що утворилась після нього – наслідки падіння боєприпасу із російського військового літака Су-34.
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